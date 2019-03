130 Events zur Startup-Woche Düsseldorf

Die Startup-Woche Düsseldorf findet in diesem Jahr vom 5. bis zum 12. April statt: 130 Events und 102 Ausrichter. Wir geben den Überblick und tauchen in unserem Special in die Startup-Szene im Rheinland ein.

Warum nicht die verschiedenen Startup- Aktivitäten in Düsseldorf in einer Woche bündeln? Diese Frage war die Geburtsstunde der Startup-Woche Düsseldorf vor rund vier Jahren. Seitdem hat sich die Startup-Woche kontinuierlich weiterentwickelt, sowohl in der Qualität der Events, als auch in der Strahlkraft und der Internationalität der Veranstaltung.

Vom 5. bis 12. April wird Düsseldorf wieder zum Magneten für alle Startups und Startup- Interessierte. Die 4. Startup-Woche Düsseldorf bietet in 130 Veranstaltungen geballtes Wissen zu Themen wie Geschäftsmodell, Strategie, Marketing, Finanzen, Recht, Investorengewinnung, Förderung, Technologie und Internationalisierung.

Die Startup-Woche ist eine Veranstaltung der Startup-Unit der Wirtschaftsförderung Düsseldorf. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren ein sehr umfassendes Angebot zusammengestellt. Über 100 Ausrichter bieten Seminare, Workshops, Pitch- und Networking-Events an.

Startups, Unternehmensvertreter oder Gründungsinteressierte können sich gezielt zu Themen informieren, Kontakte zu potenziellen Investoren knüpfen und ihr Netzwerk aktiv ausbauen.

Ausländische Startups interessieren sich immer mehr für Düsseldorf als B2B-Standort für den Einstieg in den deutschen Markt. Um ihnen den Besuch der Startup-Woche zur erleichtern, wurden die englischsprachigen Events auf Mittwoch, 10. April, und Donnerstag, 11. April, gebündelt.

Der Ticketpreis pro Veranstaltung beginnt ab 3 Euro. Die meisten Veranstalter haben sich entschlossen, die Teilnahmegebühr an das Devugees- Programm in Düsseldorf zu spenden. Dieses hat zum Ziel, Gefl üchtete und andere Interessierte schnell und umfassend in digitalen Berufen auszubilden und wird geleitet vom Digital Career Institut gGmbH.

